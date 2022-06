ABŞ-ın Ukraynaya göndərdiyi “HİMARS” raket sistemi ünvana çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın müdafiə naziri Aleksiy Reznikov açıqlama verib. O dəstəyə görə, Vaşinqtona təşəkkür edib. “Bu yay bəzi rus əsgərləri üçün isti olacaq, bəziləri üçün isə son” deyən Reznikov, Moskvanı təhdid edib.

Qeyd edək ki, ABŞ Ukraynaya 700 milyon dəyərində hərbi yardım paketini təsdiq etmişdi.

