“Baykar” şirkəti tərəfindən hazırlanmış Akıncı B PUA-sı daha bir rekorda imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Baykar” şirkətinin texniki direktoru Səlcuq Bayraqdar açıqlama verib. O bildirib ki, PUA ən yüksək məsafədə ən ağır yüklə uçaraq öz rekordunu təzələyib. PUA 13716 metr yüksəklikdən uçub.

