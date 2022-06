Bakıdakı hazırlığını başa vuran "Zirə" təlim-məşq toplanışının 2-ci mərhələsi üçün Türkiyənin Bolu şəhərinə yola düşüb.

Metbuat.az-a klubun mətbuat xidmətindən verilən xəbərə görə,Türkiyəyə yola düşən "qartallar" Bolu şəhərində iki yoxlama oyunu keçirəcək.

İyulun 7-də Bakıya dönəcək "Zirə" UEFA Konfrans Liqasının 2-ci təsnifat mərhələsi çərçivəsində Təl-Əviv "Makkabi"si ilə oyunlara son hazırlıq mərhələsini burada keçirəcək.

