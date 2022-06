Rusiyanın nəzarətində olan Ukraynanın Luqansk vilayətində Rusiya Silahlı Qüvvələrinə məxsus hava hücumundan müdafiə sistemi öz-özünü vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mənbələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, müdafiə sistemi texniki səhv nəticəsində özünə atəş açıb. Məlumata görə, havaya buraxılan raket bir müddət sonra istiqamətini dəyişərək rus müdafiə sisteminə yönəlib.

