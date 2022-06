Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələri Ukraynaya 9 milyard avro məbləğində yardım ayırmağa qərar verib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu Polşanın Baş naziri Mateuş Moravetski deyib.

O, Ukraynaya 9 milyard avro məbləğində maliyyə yardımının təsdiqləndiyini və Ukraynanın bu vəsaitə ehtiyacı olduğunu vurğulayıb.

