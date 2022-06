Müğənni Sevil-Sevinc bacılarını əsəbiləşdiriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, gənc müğənnilər sosial şəbəkədə izləyicilərdən gələn sualları cavablandıran zaman onlara ünvanlanan "niyə ərə getmirsiniz?” sualı qarşısında özlərini cilovlaya bilməyiblər.

"Bizi alan yoxdur... Axı sizə nə, ərə getdik, ya qaldıq, bu nəyi dəyişir axı? Bunu bizim ailəmiz bilər, biz bilərik. Siz özünüzü çox yormayın”, - deyə bacılar əlavə ediblər.

Həmin paylaşımı təqdim edirik:

