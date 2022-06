Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı (ABŞ) səfiri Xəzər İbrahim Prezident Cozef Baydenlə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfir tviter hesabında yazıb.

"Təşəkkür edirəm Cənab Prezident", - Xəzər İbrahim sosial şəbəkə hesabında qeyd edib.

Səfir görüşün təfərrüatlarını açıqlamayıb.

