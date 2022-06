Alimlər ən nəhəng bakteriya kəşf ediblər

Karib dənizindəki bir bataqlıqda tapılan nəhəng bakteriya indiyə qədər tapılan ən böyük bakteriyadır və bir kiprik ölçüsündədir.

Metbuat.az "Science Alert" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "Thiomargarita magnifica" adlı bu bakteriya növü əksər bakteriyalardan 5 min dəfə, digər məlum nəhəng bakteriyalardan isə 50 dəfə böyükdür.

Belə ki, santimetr uzunluğunda olan bu bakteriya hələ 2009-cu ildə Qvadelupanın sulu, yaşıl adalarından birində aşkar edilib.

Kəşf zamanı dəniz biologiyası professoru Olivier Gros enerji kimi kükürddən istifadə edən bakteriyaları axtarırdı. Lakin o, bataqlıq suyu nümunəsini qaba tökəndə çox qəribə bir şey gördü. Çılpaq gözlə görünən nazik, "vermişel kimi" saplar yarpaqların və kirlərin üstündən sürüşürdü.

On ildən çoxdur ki, bir neçə tədqiqatçı bu qəribə canlıları araşdırıblar və bir bakteriyanın necə bu ölçüyə çata bildiyini tapmağa çalışıblar.

Daha böyük, çoxhüceyrəli orqanizmlərdən - bizim kimi hüceyrələrində nüvə kimi membranla bağlanmış orqanoidləri olan canlılardan fərqli olaraq, bakteriyalar daxili membranları olmayan canlılardır.

"T. magnifica" isə genetik material və ribosomları saxlamaq üçün daxili membranlara malik olmaqla bu tendensiyanın qarşısını alır

Digər bakteriyaların daxili membranları yoxdur, ona görə də enerjini çox uzaqlara daşımaq çətin olduğundan, bu məhdudiyyət əksər bakteriya hüceyrələrinin ölçüsünü məhdudlaşdırır.

Əksər bakteriyalarda çoxalmaq üçün yarıya bölünə bilməsi üçün öz ölçülərini ikiqat artıra bilmələri də digər bir məhdudiyyətdir.

Digər bakteriyalardan fərqli olaraq, "T. magnifica", dişi hüceyrəsi yaratmaq üçün sadəcə olaraq özünün kiçik bir hissəsini ayırır və buna görə də bu məhdudiyyəti aradan qaldırır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.