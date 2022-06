Uels millisinin hücumçusu Qaret Beylin yeni klubu müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 32 yaşlı ulduz futbolçu ABŞ-ın “Los-Anceles” komandasında oynatacaq.

Bu barədə jurnalist Fabrizio Romano “Twitter” hesabında yazıb.

Təcrübəli forvardla bir illik müqavilə imzalanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.