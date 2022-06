Ötən gün Göygöldə baş verən yol-nəqliyyat qəzası zamanı xəsarət alan sürücü bu gün xəstəxanada vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən gün rayonda “Tofaş” markalı avtomobilin idarəetmədən çıxaraq dərəyə aşması nəticəsində xəsarət alan 1964-cü il təvəllüdlü Bayramov Asif Hümbət oğlu bu gün xəstəxanada dünyasını dəyişib.

Asif Bayramovun Göygöl rayon Zurnabad kənd bələdiyyəsinin sədri olduğu bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

