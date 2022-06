Bu da Vüsalə Əlizadənin lüks avtomobili - FOTO

Aparıcı Vüsalə Əlizadə sosial şəbəkə paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, 2.1 milyonluq instaqram səhifəsində bahalı və lüks avtomobilinin görüntülərini yayımlayıb.

Aparıcı qara rəngli "Porsche" markalı maşınında lentə alınan fotolarına bunları da əlavə edib:

"Yanlış yoldasan" deyənlərlə həmişə eyni yolda qarşılaşdıq".

Vüsalənin sosial şəbəkə izləyiciləri ilə bölüşdüyü foto və yazdığı fikirlər çox bəyənilib. Aparıcının paylaşımına qısa müddətdə minlərlə bəyənmə gəlib. Paylaşımda əsas diqqət çəkən məqam isə Vüsalənin şərh bölümünü bağlaması olub.

