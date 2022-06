Xəbər verdiyimiz kimi bu gün gecə Sabunçu Rayonu Maştağa qəsəbəsində dəhşətli avtomobil qəzası baş verib.

Qəzada "VAZ-2106" ilə "BMV" markalı avtomobillər toqquşub, nəticədə 3 nəfər həlak olub, 1 nəfər isə ağır yaralanıb.

Metbuat.az manset.az-a istinadən xəbər verir ki, həmin həlak olanların ad soyadlarını və fotolarını əldə edib.

Bildirək ki, həlak olan 3 gənc Ələkbərov Orxan, Cavadov Həsən və Musayev Rüstəm Bakının Zabrat qəsəbəsində eyni məhəllədə yaşayıb.

Həmin fotoları təqdim edirik:

