"Qalatasaray" yeni transferlərlə heyətini gücləndirməyə qərarlıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, sarı-qırmızılılar bu dəfə "Betis"də çıxış edən Portuqaliya millisinin yarımmüdafiəçisi Villiam Karvalyonu heyətinə qatacaq. Tərəflər arasında danışıqların getdiyi bildirilir.

Bu barədə jurnalist Ekrem Konur "tvitter" hesabında məlumat yayıb.

