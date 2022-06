Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Bakıya gəlib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o tviter hesabında yazıb.



“Türkiyə-Azərbaycan-Qazaxıstan xarici işlər və nəqliyyat nazirlərinin ilk toplantısında iştirak etmək üçün Bakıdayıq”, - Mövlud Çavuşoğlu bildirib.



Səfərdə onu Türkiyənin nəqliyyat və infrastruktur naziri Adil Karaismayıloğlu və digər rəsmi şəxslər müşayiət edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.