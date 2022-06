Gənc ifaçı Hissin növbəti region konserti baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi ötən gün Mingəçevir şəhərində səhnə alıb. İfaçının konsetində izdiham yaşanıb.

Dinləyicilər müğənni ilə foto çəkdirmək üçün səhnəyə çıxıblar.

