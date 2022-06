İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Beynəlxalq Mikro, Kiçik və Orta Müəssisələr Günü ilə bağlı sahibkarları təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazir təbrikini “Twitter” hesabında yazıb:

"Bu gün Beynəlxalq Mikro, Kiçik və Orta Müəssisələr Günüdür. Bu sahibkarlıq subyektlərinin ölkədə əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsində, eləcə də iqtisadiyyatımızın möhkəmlənməsində və davamlı olmasında mühüm rolu var. Sahibkarlarımızı təbrik edir, işlərində uğurlar arzulayıram".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.