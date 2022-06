Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqu Ukraynada mübarizə aparan rus birliklərlə ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, Şoyqu Ukraynada “xüsusi hərbi əməliyyatların” idarə olunduğu qərargahlarda yoxlamalar aparıb. Şoyqu lazımi tapşırıqlar verib.

Lakin Şoyqunun hansı bölgəyə getdiyi açıqlanmayıb.

