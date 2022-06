G7 zirvəsində ŞOK SÖZLƏR: Putini belə lağa qoydular. Soyunaq... - VİDEO

Almaniyada keçirilən G7 zirvəsi zamanı diqqətçəkən dialoq yaşanıb.

Metbuat. az xəbər verir ki, liderlər Rusiya Prezidenti Vladimir Putini lağa qoyublar. Liderlər yarıçılpaq vəziyyətdə at belində foto çəkdirən Putinə “Biz də paltarımızı çıxaraq?” sözləri ilə lağ ediblər. Böyük Britaniyanın Baş naziri Boris Conson bildirib ki, “Biz hamımız Putindən güclü olduğumuzu nümayiş etdirməliyik. Onlara sinə əzələlərimizi nümayiş etdirməliyik” deyə atmacalar səsləndirib. Digər liderlər də oxşar fikirlər deyib.

