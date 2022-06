"Neftçi" futbolçususu Ramon Maçado ilə vidalaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, braziliyalı hücumçu ilə başa çatan müqavilə başa çatıb.

"Ağ-qaralar" 27 yaşlı forvarda təşəkkür edib, gələcək karyerasında uğurlar arzulayıb.

Qeyd edək ki, Ramon Maçado 2021-ci ilin sentyabrından “Neftçi"də çıxış edirdi. Paytaxt klubunda 28 oyun keçirən futbolçu 7 qol vurub.

