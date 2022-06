Toydan 10 ay sonra “ərinin” qadın olduğunu öyrəndi: Gecə işıqları söndürüb...

İndoneziyada qəribə hadisə baş verib.

Metbuat.az “Mirror” qəzetinə istinadən xəbər verir ki, qadın evlənəndən 10 ay sonra həyat yoldaşının əslində kişi deyil, xanım olduğunu öyrənib. Məlumata görə, tərəflər internetdə tanış olandan 3 ay sonra ailə qurublar. Lakin özünü kişi kimi təqdim edən şəxs sənədlərinin olmadığını iddia etdiyi üçün tərəflərin evliliyi rəsmi olmayıb. Beləliklə o qadın olduğunu bir müddət gizlədə bilib.

Aldadılan xanım bildirib ki, “əri” yaxınlıq zamanı həmişə işıqları söndürürmüş. Məsələnin üstü isə qadının valideynlərinin şübhəsi nəticəsində açılıb.

