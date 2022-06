Bakıda 3 gəncin öldüyü dəhşətli qəzanın GÖRÜNTÜLƏRİ - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, Bakının Sabunçu rayonunda üç nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəhşətli qəzanın görüntüləri yayılıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Qeyd edək ki, Zabrat-Maştağa şosesində 10-GV-746 dövlət nişanlı, “VAZ-2106” markalı avtomobilin sürücüsü, 1996-ci il təvəllüdlü Orxan Hüseynov əks yola çıxıb. Bu zaman “VAZ-2106” ilə “BMW” markalı maşın toqquşub. Zərbənin gücündən “VAZ-2106”nın sürücüsü və sərnişinləri Rüstəm Ağayev və Həsən Məmmədov hadisə yerində ölüb. “BMW”nin sürücü və sərnişini ağır xəsarət alaraq 3 nömrəli şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib.

