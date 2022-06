Rusiyanın yeni itkiləri açıqlandı - SON DƏQİQƏ

Rusiya Silahlı Qüvvələrinin indiyədək Ukraynada itirdiyi canlı qüvvə və hərbi texnikasının sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahından bildirilib ki, müharibə nəticəsində Rusiyanın 35 minə yaxın hərbçisi zərərsizləşdirilib.

Məlumatda bildirilir ki, döyüşlər nəticəsində Rusiyanın 1 552 ədəd tankı, 3 687 ədəd zirehli döyüş maşını, 771 ədəd artilleriya sistemi, 243 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 93 hava hücumundan müdafiə sistemi, 217 ədəd hərbi təyyarəsi, 184 ədəd helikopteri, 139 qanadlı raketi, 2 575 ədəd nəqliyyat vasitəsi və avtoçən, 14 ədəd gəmi-kateri, 636 ədəd dronu və 60 ədəd xüsusi texnikası məhv edilib.

