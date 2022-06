Odlar Yurdu Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi dənizdə boğulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azərbaycan Universitetləri” feysbuk səhifəsində qeyd olunub.

Bildirilib ki, 2001-ci il təvəllüdlü Əhmədov Novruz Elnur oğlu dənizdə çimərkən boğulub. O, Bakıda kirayədə yaşayırmış.

Sosial şəbəkədə həmçinin dostları ilə onun yazışmaları paylaşılıb.

