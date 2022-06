Mingəçevirdə beş yaşlı uşaq üçüncü mərtəbədən yıxılıb.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Dilarə Əliyeva küçəsində yerləşən beşmərtəbəli binada baş verib.

2017-ci il təvəllüdlü Hüseynov Əmrah Fərid oğlu nəzarətsiz qalaraq binanın 3-cü mərtəbəsindən yerə yıxılıb.

Yaralı uşaq dərhal ətrafdakıların köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.