Bakının Sabunçu rayonunda ölüm hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Nardaran çimərliyində qeydə alınıb.

36 yaşlı Quliyev Anar Samir oğlu bir nəfəri dənizdə boğulmaqdan xilas edib. Başqasını xilas edərkən özü dənizdə boğularaq ölüb.

A.Quliyev Bakıdakı məktəblərin birində idman müəllimi kimi fəaliyyət göstərirmiş.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.