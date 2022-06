Rusiyadan Türkiyəyə qarşı GÖZLƏNİLMƏZ HƏMLƏ: Ordular hərəkətə keçdi

Türkiyənin Suriyanın şimalında antiterror əməliyyatlarına hazırlaşdığı vaxtda Rusiyadan həmlə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya və Suriya orduları bölgədə birgə hərbi təlimlərə başlayıb. Təlimlərin hansı ərazidə keçirildiyi barədə məlumat verilməyib. Suriyanın dövlət televiziyasının məlumatına görə, təlimlərə yüzlərlə hərbçi o cümlədən hava qüvvələri cəlb edilib.

Qeyd edək ki, Suriya Prezidenti Bəşər Əsəd Türkiyənin hərbi əməliyyatlarına mümkün qədər hərbi baxımdan cavab veriləcəyini açıqlamışdı.

