Yasamal Rayon Polis İdarəsinin 29-cu polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində “VAZ” markalı 3 avtomobildən pul, sənəd, maqnitofon və səsgücləndirici oğurlanıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a bildiriblər ki, oğurluqda şübhəli bilinən Ağdam rayon sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Ş.Nəbiyev saxlanılıb.

Faktla bağlı rayon polis idarəsi tərəfindən araşdırma aparılır.

