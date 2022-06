2022-ci il iyulun 9, 10-u Azərbaycanda Qurban bayramıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, 9 və 10 iyul tarixləri müvafiq olaraq şənbə və bazar günlərinə təsadüf etdiyi üçün Əmək Məcəlləsinə əsasən iş və istirahət günlərinin yeri dəyişdiriləcək, 11 və 12 iyul tarixləri qeyri-iş günü olacaq.

