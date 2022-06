Bakı şəhərində çoxmərtəbəli binaya bitişik yarımtikilidə güclü yanğın başlayıb.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Mehdi Mehdizadə küçəsində qeydə alınıb.

Yanğının səbəbləri məlum deyil.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.