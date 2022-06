“Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırmaq üçün fürsətin olduğunu bilirik və bundan yararlanmaq üçün hər şey edəcəyik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermnənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan belə açıqlama verib. O bildirib ki, Türkiyəni “Zəngəzur dəhlizi” barədə açıqlamaları münasibətlərin normallaşmasına mane olur.

“Lakin bu Türkiyə ilə dialoqu dayandıracağımız anlamına gəlmir” - Paşinyan deyib.

