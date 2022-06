Xəbər verdiyimiz kimi, Bakı şəhərində çoxmərtəbəli binaya bitişik yarımtikilidə güclü yanğın başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanğın ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yeni görüntüləri yayılıb. Həmin kadrlarda yanğının ərazidə dayanan nəqliyyat vasitələrinə keçdiyi əks olunub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

