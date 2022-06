Rusiya Minskə “İsgəndər-M” raketləri verir

“Belarusa nüvə raketlərinin verilməsi gündəmdə deyil”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Prezidentlərin görüşü zamanı bu məsələ gündəmə gəlməyib. Peskovun sözlərinə görə, Belarusa digər silahların verilməsi gündəmdədir.

Qeyd edək ki, Sankt-Peterburqda Vladimir Putin və Aleksandr Lukaşenko arasındakı görüş zamanı Minskə “İsgəndər-M” raketlərinin verilməsi müzakirə edilib. Nüvə başlığı daşıya bilən raketlərin Belarusa verilməsi Qərbdə narahatlıq yaradıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.