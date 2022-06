Gürcüstanın Baş naziri İraklli Qaribaşvili ölkədən taxıl ixracının qadağan edilməsini nəzərdə tutan fərmanı imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hökumət qərarın qida təhlükəsizliyi ilə əlaqəli olduğunu bəyan edib.

"Rusiya-Ukrayna müharibəsinə görə dünyada qida təhlükəsizliyi ilə əlaqədar Gürcüstandan buğda və arpanın ixracı 1 iyul 2023-cü ilədək qadağan edilir”, - deyə hökumətin açıqlamasında bildirilib.

Qeyd edilib ki, taxıl ixracına qadağa iyulun 4-dən tətbiq ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.