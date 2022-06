Xəbər verdiyimiz kimi, tanınmış ginekoloq-həkim Xalidə Kəngərlinin intihar etdiyi iddia olunur. Məlumata görə, ginekoloq özünü Yasamal rayonunda yaşadığı binanın 11-ci mərtəbəsindən atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "APA TV"nin əməkdaşları hadisə yerindən reportaj hazırlayıb. Ginekoloqun yaşadığı binanın xadiməsi hadisə yerində baş verənləri danışıb. O, X.Kəngərlinin həyat yoldaşının gömrük orqanında çalışdığını bildirib.

Həmin reportajı təqdim edirik:

