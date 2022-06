Ukrayna müharibəsində ilk yaşandı: Rusiya ordusuna ŞOK ZƏRBƏ - Onlarla ölü var

Ukrayna ordusunun Donbasda rus hərbi bazasını bombalaması ilə bağlı detallar məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna ABŞ-dan aldığı “Himars” raketlərindən ilk dəfə irimiqyaslı formada bu hücumda istifadə edib. “Daily Mail” qəzeti xəbər verir ki, hücum zamanı azı 40 hərbçi həlak olub. Artıq Rusiya tərəfi də hücumla bağlı açıqlama yayıb. Bildirilib ki, Ukrayna ordusunun hücum etdiyi xəbərləri doğru olsa da, raketlər hərbi bazaya yox xəstəxanaya düşüb. Tələfat barədə məlumat verilməyib.

Qeyd edək ki, “Himars” raketlərinin bir neçə gün əvvəl Ukrayna ordusuna verildiyi bildirilir.

