Bakıda 30-a yaxın avtobus tıxacda qaldı

Bakı - Sumqayıt şossesi - Moskva prospektindən 20 Yanvar dairəsi - Tbilisi prospekti istiqamətində nəqliyyat sıxlığı var.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib. Məlumata görə, sıxlıq səbəbilə 2, 7A, 13, 14, 18, 29, 37, 65 ,67, 83, 92, 96, 114A, 114B, 119, 135 və 199 saylı marşrut xətləri üzrə 20-yə yaxın avtobus 10-15 dəqiqə gecikmə ilə hərəkət edir.

Həmçinin Azadlıq prospekti - Binəqədi şosesindən Azadlıq m/st istiqamətində isə nəqliyyat sıxlığı səbəbindən 71, 79, 133, 165, 179 və 202 saylı marşrut xətləri üzrə 10-a yaxın avtobusun intervalında 13-15 dəqiqəlik gecikmələr yaranıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.