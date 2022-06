ABŞ-ın Kaliforniya ştatında baş verən meşə yanğınlarına görə yüzlərlə ev və bina təhlükə altındadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanğın bir neçə saata 200 hektardan çox ərazini əhatə edib. Alov meşəlik ərazidəki bir neçə binanı sıradan çxıarıb. Yerli dairələr yüzlərlə sakinin təxliyəsi üçün əmr verib. Hazırda Kaliforniyanın bir neçə ərazisində yanğın var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.