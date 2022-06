“Rusiyanın BMT-dəki və Təhlükəsizlik Şurasındakı hüquqları ləğv edilməlidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya terror dövlətidir. Zelenskinin sözlərinə görə, Rusiya Ukraynaya intensiv raket hücumlarını davam etdirir. Zelenski bəyan edib ki, Rusiya terror fəaliyyətlərini dayandırana qədər Moskva üzərində təzyiq olmalıdır.

