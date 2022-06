Madriddə keçirilən NATO liderlərinin toplantısı zamanı ilk yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, NATO toplantılarında ilk dəfə “Turkey” əvəzinə “Türkiye” adı qeyd edilib.

Qeyd edək ki, Ankara “Turkey” olaraq qeyd edilən ölkə adının “Türkiye” olaraq yazılması üçün BMT-yə tələb ünvanlayıb. Tələbdən sonra ad dəyişdirilib.

