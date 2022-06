Türkiyənin Muğla şəhərinin Marmaris rayonundakı meşə yanğınlarının söndürülməsində iştirak edən azərbaycanlı yanğınsöndürənlər Türkiyədən Azərbaycana yola salınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Dalaman hava limanında yanğınsöndürənlər üçün yolasalma mərasimi keçirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.