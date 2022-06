"Turan Tovuz" "Sabah" klubunun 2 futbolçusunu icarəyə götürüb.

"Report" paytaxt təmsilçisinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Şakir Seyidov 2022/2023 mövsümünü Tovuz klubunda keçirəcək.

Bundan başqa, Tovuz təmsilçisi "Sabah"ın yarımmüdafiəçisi Veysəl Rzayevi icarəyə götürüb. 20 yaşlı oyunçu ilə 1 illik müqavilə imzalanıb.



Qeyd edək ki, Veysəl Rzayev 2019-2020 mövsümündə "Turan Tovuz"un heyətində I Divizionun qalibi olub.

