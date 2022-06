Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

Azərbaycanda son sutkada 2 292 nəfər vaksinasiya olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah məlumat yayıb.

Gün ərzində birinci doza vaksinlərin sayı 490, ikinci doza vaksinləri sayı 269-dur.

Ölkədə üç və daha çox doza vaksinlərin sayına gəlincə, bu göstərici 1 349-dir. Pozitiv nəticədən sonra buster doza vaksinlərin sayı 184 olub.

Azərbaycanda bu günə qədər vurulan vaksinlərin ümumi sayı 13 764 407, birinci doza peyvəndlərin ümumi sayı 5 354 028, ikinci doza vaksinlərin sayı 4 853 487 təşkil edib. Üç və daha çox doza vaksinlərin sayı 3 307 795, pozitiv nəticədən sonra buster doza vaksinlərin sayı isə 249 097 olub.

