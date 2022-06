İran İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının briqada generalı Əli Naseri İsrailə casusluqda şübhəli bilinərək həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı ABŞ-ın “The New York Times” qəzeti yayıb.

Bildirilib ki, qvardiyada təhlükəsizlik məsələləri üzrə məsul şəxsin həbsi faktı məxfi saxlanılır.

