Xalq artisti Kazım Abdullayev ağır itki ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Akademik Milli Dram Teatrı məlumat yayıb. Sənətçinin bacısı Rədilə xanım dünyasını dəyişib.

Mərhumun uzun müddətdir onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi bildirilib.

Xatırladaq ki, ötən ayın 20-də K.Abdullayevin qardaşı Suleyman dünyasını dəyişmişdi.

