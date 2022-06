Xalq artisti Kazım Abdullayev ağır itki ilə üzləşib.

Metbuat.az bizim.media-ya istinadən xəbər verir ki, Akademik Milli Dram Teatrının yaydığı məlumata görə, sənətçinin bacısı Rədilə xanım dünyasını dəyişib.

Mərhumun uzun müddətdir onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi bildirilib.

Xatırladaq ki, ötən ayın 20-də K.Abdullayevin qardaşı Suleyman dünyasını dəyişmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.