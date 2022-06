Günün qoroskopu: Önəmli məsələni nəzərdən keçirmək üçün danışıqlar aparmaq olar

Metbuat.az milli.az-a istinadən günün qoroskopunu təqdim edir.

Qoç - planlaşdırdığınız işlər istədiyiniz kimi başlamaya bilər. Tənbəllik etməyin, ruhdan düşməyin.



Problemin həll yollarını arayın. Bir istiqamət seçərək həmin yöndə çalışın və nəticədən razı qalmayınca sakitləşməyin. Mühafizəkar davranış, inad, təfərrüatlara varmaq, detalları nəzərə almaq irəliləyişə səbəb olacaq.



Nüfuzlu şəxsdən dəstək ala bilərsiniz.

Şübhə doğuran məsələ sizi aldatmasın, şirnikləşdirməsin. Yalan təkliflərə uymayın. Əgər indiki işlə bağlı təklif varsa və bu, maddi rifahınızın yaxşılaşmasına səbəb ola bilərsə, laqeydlik nümayiş etdirməyin.



Axşam saatları ünsiyyət və müzakirə üçün əlverişlidir.



Buğa - əlverişli gündür. Plan üzrə hərəkət edin, özünüzü düşünün. Bu, eqoizm deyil: sadəcə, daim başqalarını düşünsəniz, sonucda günlərin birində çox imkanları əldən verdiyinizi anlayacaqsınız.



Sizi münaqişəyə çəkməyə çalışacaqlar. Beləsinin cavabını dərhal verin.

Mühüm işi yerinə yetirərək başa vurmaq asan deyil. Ətrafınızda baş verənlərə həssas olun. Alınan informasiya, söhbətlərdəki mövzular sonradan faydalı ola bilər.



Axşam saatlarını ailə ilə keçirin. Gəzinti, ya da tam əksinə - evdə qonaqların qəbul edilməsi əhvalınızı yaxşılaşdıra bilər. İmicinizdə dəyişikliklər edə bilərsiniz.



Aktiv olun, ətalətlə davranmayın.



Əkizlər - bu gün kimsəyə imkan verməyin ki, sizə təzyiq göstərsin. Fikrinizi işlərə yönəldin, ciddi şəkildə çalışın.



Mövcud tələblər, reallaşdırılmasını gözləyən maraqlar və tapşırıqları nəzərə alın. Təxirə salınması mümkün nüanslar da var.



Amma onlara da vaxt ayırın. Xoşunuza gələn işlə məşğul olun. Görüş təşkil edin, vaxtınızı səmərəli keçirin. Niyyət və planlarınızın bir qismini etibar etdiyiniz adamla bölüşmək olar.



Təlaş, nigaranlıq və əndişələri axşam saatlarında unudun, istirahət edin. Ev işləri, ailə qayğıları ön plana çıxır. Praktik olun, mövqelərizi möhkəmləndirin.



Xərçəng - məqsədə çatmaq istəyirsinizsə, qətiyyətli və əzmli olun. Səy göstərməsəniz və hadisələrin axarına müdaxilə etməsəniz, bu gün önəmli heç nə baş verməyəcək.



Ətrafınızda yaşananları diqqətlə izləyin, yaranan imkanları əldən verməyin. Müxtəlif dövlət qurumlarına baş çəkmək, borcu qaytarmaq, hesablaşmalar aparmaq, sövdələşmə və anlaşma üçün əlverişli vaxtdır.



Yaşam arealınızdakı dağınıqlığı aradan qaldırsanız, özünüzü yaxşı hiss edəcəksiniz. Yeniliklər və dəyişikliklər üçün münbit zəmin hazırlayın.

Fiziki işdə və aktivlikdə fayda var.



Şir - yaxın gələcəklə bağlı strategiyanı hazırlayın. Bunun üçünsə ilk əvvəl işdəki önəmli məsələni rəhbərliklə və iş yoldaşlarınızla müzakirə edin.



Hansısa mövzunu qapatmaq, mərhələni başa vurmaq gərəkdir.

Ötənləri arxada qoyaraq irəliləyin. Yeni üfüqlər, yeni məqsədlər sizi gözləyir. Alınan informasiyanı yoxlayın, məlumatları saf-çürük edin.



Xəbərin yaranma səbəblərini və sizə gərəkli olması səviyyəsini nəzərdən keçirin.

Gərəksiz hisslər, mənasız əlaqələrdən qurtulun.



Şəxsi münasibətlərdə anlamsız situasiyalara düşməməyə çalışın.



Qız - qərarlarınızda və addımlarınızda tərəddüd edirsiniz. Mühüm olay, əhəmiyyətli addımla bağlı laübəli davranmayın. Qətiyyətli olun, şansı dəyərləndirin. Mövqelərinizi qoruyarkən inadkar və hətta sərt olun.



Əlverişli gündür, bir sıra hadisələr spontan baş verir. Gerçəklik dəyişir, illüzor hisslər yaranır, yeni xəbərlər və təkliflər üçün məkan təmizlənir. Əgər nə isə yoxa çıxırsa və ya təkliflərlə sifarişlərin şərtləri sizi qane etmirsə - düşünün.



İndiki situasiyada olanları qorumaq, əməkdaşlığa dəyər vermək, ya da hər şeyə yenidən başlamaq - qərar sizindir.



İşdə vədlərə inanmayın. Əsas məsələ sizin maddi durumunuzun təminatıdır.



Tərəzi - gün yeknəsək, aramlı ritmə malikdir. Hadisələrin çoxu əvvəlcədən təxminlənə bilər. İşdə və söhbətlərdə maddi maraqlarınızın təminatına çalışın.



Məqsədlərinizi reallaşdırmaq üçün faydalı bildiyiniz əlaqələrdən yararlanın, təmasları işə salın.

Görüş, səfər və ya tədbir əsnasıda maraqlı görüşlər, tanışlıqlar ünsiyyət çevrənizə yeni ruh verə bilər.



Şəxsi təmaslarda uzun söhbətlərdən qurtulun.

Dəyər verdiyiniz insan sizdən diqqət və həssaslıq gözləyir.



Axşam saatlarında istirahət edin.



Əqrəb - yaxın ətrafınızdakı insanların inert davranışı və onların tərəddüdləri, şübhələri sizi sinirləndirir. Həmin insanlar yeni ideyalarınızı qəbul etmək istəmirlər.



Planlarınızı anladın. Yaranmış şəraitdə dürüst istiqaməti seçin, əvvəllər müxtəlif səbəblərdən icrası təxirə düşən və ya baş tutmayan məsələləri bitirin.



Təsərrüfat işləri üçün vaxt tapın.

Ev işləri ilə məşğul olsanız, yaxşı nəticələr əldə edə bilərsiniz.



Səhhətiniz xüsusi diqqət tələb edir. Axşam saatlarını açıq havada keçirin.



Oxatan - səhər saatlarından etibarən rutin, gündəlik işlərlə məşğul olun. Çoxdan bəri təxirə saldığınız, başa vura bilmədiyiniz işi bitirin. Bu iş dəqiqlik, səbr, fikrin cəmlənməsini və adətən sizi darıxdıran təkidi tələb edir.



Sabah işlər daha gərgin, daha intensiv olacaq. Ona görə də bu gün yarımçıq olan işləri tamamlayın. Yaşam arealında qayda və nizam tələb edən sahələrə əl gəzdirin.



Daxili müvazinətinizi poza biləcək amilləri zərərsizləşdirin.

Axşam saatlarını ailədə keçirin, ümumi planları müzakirə edin.



Oğlaq - işdə və ya evdəki problemlərdən biri bütün enerjinizi udaraq istismar edə bilər. Önəmli məsələnin həllini yarımçıq qoymayın. Mənfəət və ya irəliləyiş vəd edən işdə aktiv olun.



Məqsədi dəqiq müəyyənləşdirin, yaxın günlərdə nə edəcəyinizi dəqiqləşdirin. Gərəkli informasiya əldə etmək üçün bütün imkanlardan yararlanın.



Planlarınızı iş yoldaşları, tərəfdaş və ya şəriklə müzakirə etmək olar.



Günün ikinci yarısında səhhətinizə fikir verin, həssas davranın.

Axşam saatlarında təmiz havada gəzintidə fayda var.



Dolça - işlərinizdə və hərəkətlərinizdə emosionallığa varmayın, hisslərin əsiri olmayın.



Praqmat, bir qədər də eqoist davranın. Hadisələri tələsdirməyin, yaşanan olaylara süni təkan verməyin. Xoş xəbər almağınız, yeni perspektiv və imkanla qarşılaşmağınız istisna deyil. Yaxın ətrafınızdakı insanlarla manipulasiya etməyin.



Bütün fikri işlərinizə yönəldin, səbatlı nəticə əldə etməyə çalışın.

Axşam saatlarında aramlı məşğuliyyət, yaxşı tanıdığınız insanlarla söhbət və ziyafətə üstünlük verin.



Yaxın insanla münasibətlər ümumi fəaliyyəti möhkəmləndirməklə yanaşı, hisslərə də təkan verə bilər.



Balıqlar - praktiki, əsaslı, ciddi işlər və maddi problemlərin həlli üçün uğurlu gündür. İşə və şəxsi məsələlərə ciddi yanaşın.



Tələskənlik etməyin. Fəaliyyət göstərdiyiniz sahədə irəliləyişə, nəticəyə nail olmaq üçün səylərinizi əsirgəməyin.



Yaxın ətrafınızdakı insanlardan birini dilə tutmaqdan vaz keçin. Sizin yaşam arealında özünü söz sahibi hesab etməyə başlamış adamın cavabını verin, onu həddini aşmağa qoymayın.



Boş və mənasız söhbətlər vaxtınızı alacaq, fikrinizi yayındıracaq.

Önəmli məsələni nəzərdən keçirmək üçün danışıqlar aparmaq olar.



Axşam saatlarında seçdiyiniz işlə məşğul olun.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.