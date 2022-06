Bu gün Azərbaycandan zəvvarların ikinci qrupu Həcc ziyarətinə yola düşür.

Metbuat.az xəbər verir ki, qrupa 180 zəvvar daxildir.

Qeyd edək ki, Azərbaycanda Həcc ziyarətinə 680 nəfərlik kvota verilib. Zəvvarlar iyun ayının 29-30-u və iyul ayının 1-2-si Həcc ziyarətinə yola düşür, iyulun 19-20-si isə geri dönəcəklər.

