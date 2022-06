Mübariz Mənsimov məşhur idmançılarımızla görüşdü - FOTO

Tanınmış iş adamı, “Palmali” Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Mübariz Mənsimov Rizin turnirində mübarizə aparan Tofiq Musayev və peşəkar kikboksinq üzrə 6 qat dünya çempionu Pərviz Abdullayev (Kobra) ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mübariz Mənsimov hər iki idmançımıza uğurlar arzu edib:

“O, Azərbaycanın bayrağını həm dünyanın ən məhşur idman arenalarında, həm də 44 günlük Vətən Savaşında qaldırıb. Rizin Fighting World Gran Pirisinin Cempionu olan Əziz qardaşımız Tofiq bəy bu yaxınlarda Amerikada dünyanın ən məşhur döyüşlərinə – BELLATOR-a gedir. Ona uğurlar arzu edirəm və növbəti qələbə ilə Vətənə qayıtmasını gözləyirik”,- deyə Mənsimov bildirib.

