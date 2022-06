ABŞ-ın Respublikaçılar partiyasının nüfuzlu nümayəndəsi Lindsi Qrem Türkiyəyə F-16 təyyarələrinin verilməsinin vacib olduğunu bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib:

“Bayden adminstrasiyasının önəmli NATO müttəfiqi olan Türkiyəyə F-16 təyyarələrinin satışına dəstək vermək barədə qərarını dəstəkləyirəm. Türkiyənin hava qüvvələrini yeniləmək Türkiyənin, ABŞ-ın və NATO-nun xeyrinə olacaq”.

