Bakıda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb.

Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən "Report"a bildirilib ki, Heydər Əliyev prospektində Bağırov tunelində baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi Heydər Əliyev Mərkəzi istiqamətində əsas yolda sıxlığa səbəb olub.

